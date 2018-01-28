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Güzeldere Yaylası beyaz örtüsüyle büyülüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Yaylası, bölgede etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara ve şelalesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Güzeldere Yaylası beyaz örtüsüyle büyülüyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Güzeldere Yaylası, 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, kar yağışının ardından büründükleri güzelliklerle fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.
Yüksek ağaçların bulunduğu bölgedeki mesire alanları da doğaseverler ve yarı yıl tatilini bölgede geçirmek isteyen aileler için güzel vakit geçirme imkanı sunuyor. Kayalıkların içinden, kar yağışı ile birlikte debisi yükselerek akan şelale de tadına doyumsuz bir manzara sunuyor.
Son yıllarda yapılan çalışma ile hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğaseverlerin uğrak mekanlarının başında geliyor.

"Hem yeşili hem beyazı güzel"
İstanbul'dan, şelaleyi ziyarete gelenlerden Fahrettin Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın kar yağışı ile mükemmel bir manzara sunduğunu kaydetti.
Güzeldere Yaylası'nın, bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu aktaran Baki, şöyle konuştu:
"Çocukların okul tatili ile biz de yola çıktık, onların eğlencesi için biz de Güzeldere Şelalesi'ni ziyaret ettik. Burası çok güzel bir yer. Hem yeşili hem beyazı çok güzeldir buranın, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.
Öte yandan beyaz örtüye bürünen yaylanın kartpostallık görüntüsü drone ile havadan görüntülendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #drone #düzce #Güzeldere Yaylası #kar yağışı
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