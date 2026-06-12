Güzellik merkezinde eski koca dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi!

Samsun'da eski eşinin iş yerine giden bir şahıs, çocuk meselesi yüzünden çıkan tartışmada kadını darbederek hastanelik etti. Olay sırasında dükkanın camlarını kırdığı için kendi ellerinden de yaralanan saldırgan, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Güzellik merkezinde eski koca dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi!
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Samsun'da boşandığı eşine şiddet uygulayan ve arbede sırasında kendi ellerinden de yaralanan N.A.'nın sağlık kurumundaki tedavisi tamamlandı. Hastanedeki müdahalenin ardından şüpheli, İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri biten eski koca, bugün kolları sargılı bir halde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı hakkındaki hukuki süreç adli makamlar tarafından yürütülecek.

NE OLMUŞTU?

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde meydana geldi. Berber olarak çalışan N.A., boşandığı eşi E.D.'nin işletmeciliğini yaptığı söz konusu iş yerine gitti. İkili arasında, 3 yaşındaki müşterek çocuklarıyla ilgili konular nedeniyle sözlü bir tartışma başladı. Karşılıklı atışmalarla büyüyen gerginlik kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü.

İŞ YERİNİN CAMLARINI KIRDI

Kavganın büyümesi üzerine N.A., eski eşi E.D.'yi darbederek yaraladı ve ardından güzellik merkezinin camlarını kırdı. Şiddet eylemini gerçekleştiren şüphelinin, camları kırması sebebiyle kendi ellerinde de yaralanmalar oluştu. Yaşanan olayın ardından darbedilen E.D. ile saldırgan N.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının hastanedeki sağlık süreci devam ederken, şüpheli N.A. taburcu edilmesinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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