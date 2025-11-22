Güzellik merkezine silahlı saldırı! Fenomen ismin iş yerini hedef aldılar

Ataşehir’de ünlü sosyal medya fenomeni Sevim Alan’a ait güzellik merkezine sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi’nde bulunan iş yerine saat 05.00 sıralarında motosikletle gelen iki kişiden biri, belinden çıkardığı silahla dükkânın önüne doğru peş peşe ateş etti. Saldırı sırasında iş yerinin dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekipler bina çevresinde inceleme yaparken, polis kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.