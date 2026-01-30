Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme: Tek tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılamaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 sanığın yargılanması sürerken, duruşmaya katılım şekilleri tutanağa geçti. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir dosyadan hükümlü bulunan Enver Altaylı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Narin duruşmadan vareste tutulurken; diğer tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada sunduğu mütalaasında, mevcut soruşturmanın sonucunun beklenmesini ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti. Savcı ayrıca, dosyada eksiklikler bulunması nedeniyle esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmasının soruşturma sonucuna bırakılmasını istedi. Savcının bu taleplerinin ardından söz hakkı sanıklara ve avukatlarına verildi.

"ESKİ SAVCI HAKKINDAKİ BELGELERİ HSK'YA GÖNDERDİM"

Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır, yaptığı savunmada hem kendi durumuna değindi hem de soruşturmayı yürüten eski savcı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bozkır savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Tutuklu tek sanık ve tek mağdur benim. Eski savcı Zafer Ergün hakkında FETÖ'cü olduğuna dair elimde bulunan tüm belge ve bilgileri HSK'ya gönderdim. Suç duyurusunda bulundum. Umarım Almanya'ya kaçmadan bir sonuç alınır. Keşif ve takip ile suçlanıyorum. Ancak tanık beyanları, bilirkişi raporları ve HTS kayıtları olayla alakam olmadığını ortaya koyuyor. Buna rağmen bir hukuk garabeti yaşanıyor ve ben tutuklu bulunuyorum."

Bozkır ayrıca, olay günü görevli olduğu kışlayı hiç terk etmediğinin tanıklarca ifade edildiğini ve HTS kayıtlarının da bu durumu doğruladığını savundu.

Savunmasının devamında iddianameye giren araç detaylarına değinen Bozkır, savcılık makamının tespit edemediği bilgileri kendisinin bulduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Asıl keşfi eski savcı yapmış. Hazırladığı mütalaa ve iddianamede bal köpüğü renginde bir araçtan söz ediliyor. Aracın plakası TKS 08 olarak belirtiliyor ancak araç sahibine ulaşılamıyor. Buna rağmen 17 ve 18 Aralık tarihlerinde elçilik çalışanları bu aracı gördüklerini söylüyor. Araçtaki kişinin esmer, uzun boylu, zayıf ve kısa kesim siyah saçlı olduğu ifade ediliyor. Bu kişi, Hablemitoğlu'nu takip eden şahısla birebir örtüşüyor. Kötü bilgisayar imkânlarıyla bunu ben tespit ettim, savcılık makamı edemedi. Gerçek failler plakaları değiştirmiş. Ne kadar profesyonel oldukları ortada. Eski savcı bunu görmedi, üzerini kapatmak istedi."

Yaklaşık 5 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlatan Bozkır, tutukluluk halinin artık işkenceye dönüştüğünü savunarak tahliyesini talep etti.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Sanıklardan Fikret Emek ise gazi olduğunu belirterek söz aldı. Vücudunda bulunan kurşun yaraları sebebiyle tedavisinin başka şehirlerde yapılması gerektiğini ifade eden Emek, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin hafifletilmesini talep etti.

Beyanların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 18 Mayıs tarihine ertelendi.