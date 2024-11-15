Haciz işlemi kanlı bitti: Avukata bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, haciz işlemi için borçlularla görüşmeye giden avukat M.T., borçlu iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
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M.T. ve meslektaşı M.K., işlemleri gerçekleştirmek üzere borçluların iş yerine gittiklerinde, yaşanan tartışma sonrası M.T., saldırıya uğrayarak vücudunun üç yerinden bıçaklandı. Yaralı avukat, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. M.T., darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Barosu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada meslektaşlarına sahip çıkıldığını vurgulayarak adli sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı