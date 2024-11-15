Haciz işlemi kanlı bitti: Avukata bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, haciz işlemi için borçlularla görüşmeye giden avukat M.T., borçlu iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Haciz işlemi kanlı bitti: Avukata bıçaklı saldırı
Yayınlanma:

 M.T. ve meslektaşı M.K., işlemleri gerçekleştirmek üzere borçluların iş yerine gittiklerinde, yaşanan tartışma sonrası M.T., saldırıya uğrayarak vücudunun üç yerinden bıçaklandı. Yaralı avukat, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. M.T., darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Barosu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada meslektaşlarına sahip çıkıldığını vurgulayarak adli sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

TBMM'den geçti: Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenlemeTBMM'den geçti: Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenlemeGündem
Eş zamanlı baskın: 61 bin kaçak sigara ele geçirildiEş zamanlı baskın: 61 bin kaçak sigara ele geçirildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

avukat suruç bıçaklı saldırı
Günün Manşetleri
Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenleme
6 kadın kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı
Kuyu-37 operasyonunda 207 tutuklama
AK Partili Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın Esad çağrısını değerlendirdi
Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı!
Vatan Partisi'nden belediyelere konser harcaması eleştirisi
Diyarbakır Belediyesi'nin 'JinKart' krizi
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapılacak mı?
Çok Okunanlar
Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenleme Boşanma ve Noterlik Kanunları'nda düzenleme
Haciz işlemi kanlı bitti: Avukata bıçaklı saldırı Haciz işlemi kanlı bitti: Avukata bıçaklı saldırı
Çatalhöyük'ten kaçırılmıştı! O heykelcik, Konya'ya getirildi Çatalhöyük'ten kaçırılmıştı! O heykelcik, Konya'ya getirildi
İlaçlama faciası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti İlaçlama faciası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Bakan Tunç, Almanya Büyükelçisini kabul etti Bakan Tunç, Almanya Büyükelçisini kabul etti