Adana'da oto tamir atölyesinde bir aracın motor ve şase numarasını aynı marka ve modeldeki hacizli başka araca monte etmeye çalıştığı iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı

Adana'da bir aracın motor ve şase numarasını hacizli başka araca monte etmeye çalıştığı ileri sürülen oto tamir atölyesi sahibi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki oto tamir atölyesinde bir minibüsten sökülen parçaların aynı marka ve modeldeki başka minibüse monte edildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.



İş yerinde yapılan incelemede, üzerinde 2 ayrı yakalama ve çok sayıda haciz kararı bulunan minibüse trafiğe sorunsuz çıkabilmesi için başka aracın motor ve şase numarasının monte edilmeye çalışıldığı tespit edildi.



Yakalanan iş yeri sahibi L.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.