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Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul Hadımköy’de bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 5 bin metrekarelik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü, yapılan açıklamalara göre yangında can kaybı yok. 46 itfaiye aracı, helikopter ve 119 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul, Hadımköy'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü, dumanlar metrelerce yükseldi.

Yapılan açıklamalara göre yangında can kaybı yok. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Olay yerine 46 itfaiye aracı, helikopter ve 119 personel sevk edildi. 

63 kişinin çalıştığı fabrikada yangın kontrol altına alındı.

ulusal.com.tr


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Hadımköy #fabrika #yangın
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