Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların perşembe ve cuma günü mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ancak hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünün gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceğini duyurdu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelindeki hava durumuna dair son verileri paylaştı.
Tekin'in değerlendirmelerine göre perşembe ve cuma günleri Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve yurdun büyük bölümünde parçalı ile az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlı sistem ise asıl etkisini hafta sonu gösterecek.
Hafta sonu başlamadan önce bölgesel düzeyde sağanak geçişleri yaşanıyor. Tekin'in verdiği bilgilere göre perşembe günü Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış öngörülüyor.
Cuma gününe gelindiğinde ise yağış dalgası Trakya, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevrelerinde etkili olacak.
Meteorolojik sistem değişikliği cumartesi ve pazar günleri yurdun genelini kapsayacak şekilde genişleyecek.
Yağışların etki alanı ve şiddeti hakkında konuşan Tekin şunları kaydetti: "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek."
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı üç büyükşehrin hava durumu tahminleri de netleşti. Ankara'da perşembe ve cuma günleri yağış beklenmediğini aktaran Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz." dedi.
Başkentte perşembe günü 36 dereceyi bulacak olan sıcaklık; cuma 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece seviyelerine inecek.
İstanbul'da perşembe ve cuma günlerinin az bulutlu ve güneşli geçeceğini belirten Tekin, "Yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yine hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.
İzmir'de ise önümüzdeki iki gün boyunca yağış öngörülmüyor. Tekin, cumartesi günü kentin sadece kuzey ve iç kesimlerinde yağışların görüleceğini ifade ederek, "Pazar günü parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek." açıklamasında bulundu.