Hafta Sonu Dönüşü Yola Çıkacaklar Dikkat: Karayolları Açıkladı, Ana Arterler Kapatıldı!

Hafta sonunun son gününde şehir içi ve şehirler arası güzergahlarda direksiyon başına geçecek sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) hayati bir yol durumu bülteni paylaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hafta Sonu Dönüşü Yola Çıkacaklar Dikkat: Karayolları Açıkladı, Ana Arterler Kapatıldı!
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20 Eylül 2026 Pazar günü yayımlanan güncel rapora göre; Aydın-Denizli Otoyolu, İzmir Çevre Yolu ve Polatlı-Ankara aksı başta olmak üzere Türkiye'nin kilit güzergahlarında üstyapı onarımı, gürültü perdesi montajı, köprülü kavşak yapımı ve yatay yol çizgisi yenilemeleri nedeniyle tam yön kapatmaları, gece kısıtlamaları, servis yolu yönlendirmeleri ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, pazar günü dönüş trafiğine çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumaları, çalışma alanlarındaki hız limitlerine, uyarı levhalarına ve yönlendirme işaretçilerine harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

EGE VE İZMİR ÇEVRE OTOYOLUNDA KRİTİK ÇALIŞMA ALARMI

Aydın - Denizli Otoyolu (7-15. km): Üstyapı ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır.
İzmir Çevre Yolu (Üniversite Kavşağı): Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışmaları sürdürülmektedir. 14.09.2026 – 23.09.2026 tarihleri arasında her gün gece saat 22:00 ile 06:00 aralığında söz konusu bağlantı kolu araç trafiğine tamamen kapatılmaktadır.
BAŞKENT GİRİŞİNDE KÖPRÜLÜ KAVŞAK DÜZENLEMESİ
Polatlı - Ankara Yolu (44-45. km): Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları kapsamında, Polatlı-Ankara istikametindeki Turkuaz Mahallesi ayrım kolu ile Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılmıştır. Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı geçici servis yolundan kontrollü olarak verilmektedir.

MARMARA VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

İnegöl - Bozüyük Yolu (31-34. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, karşı platform olan Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.
Sakarya - Bilecik Yolu (21-22. km): Üstyapı yenileme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun bir platformu trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülmektedir.
Kayseri - Niğde Yolu (31-36. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Söğüt - Kızılcadağ - Korkuteli Yolu (19-34. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütüldüğünden mıcır fırlama riskine ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

İyidere - Rize - Pazar Yolu (0-56. km): Sahil aksında süren yatay işaretleme (yol çizgisi) çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.
Zonguldak - Devrek - Mengen Yolu (48-50. km): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.
Van - Hakkari Yolu (12-13. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergahı kullanan sürücülerin çalışma sahasındaki işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

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