Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Hafta sonu yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağış alan kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yarın, yurdun büyük bölümünün parçalı bulutlu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'de çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz'de yağışlı hava hakim olacak. Yağışların iç kesimlerde sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Ve Toz Taşınımı Uyarısı

 Pazar günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Tunceli, Elazığ, Mersin, Osmaniye, Niğde, Hatay, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca aynı gün Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ancak pazar günü yağış alan yerlerde azalarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

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# meteoroloji # istanbul hava durumu
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