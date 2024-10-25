Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Hafta sonu hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer çok bulutlu, güney kesimler açık ve güneşli geçecek.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 18, İstanbul'da 19, İzmir'de 25, Adana'da 29, Antalya'da 28, Diyarbakır'da 23, Samsun'da 17 derece civarında seyredecek.

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