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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kar yağışı ve sağanak ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerin göre hafta sonu Doğu Anadolu'da güneş yüzünü gösterecek. Batı kesimlerde ise yağmur etkili olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek.

Güneydoğu Anadolu'da sağanak yavaş yavaş şiddetini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de ise fırtına var. Vatandaşlar; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar savrulması nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olması için uyarıldı.

Ege kıyıları için zirai don uyarısı yapıldı. Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunuyor.

Cumartesi günü yurdun batısı yağmurluyken yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterecek.

Yağışların salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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