Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mart 2026 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Mart 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.
Rapora göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Marmara ve Ege bölgeleri hariç olmak üzere ülkenin diğer 5 coğrafi bölgesinde yağış görülecek. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
6 İL İÇİN "SARI" KODLU UYARI
Meteoroloji, kar ve karla karışık yağmur beklentisi sebebiyle Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak illeri için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.
MARMARA BÖLGESİ
Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.
Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu
Denizli: 14°C, parçalı bulutlu
İzmir: 17°C, parçalı bulutlu
Manisa: 15°C, parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Mersin çevrelerinde sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Adana: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Mersin: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin ise hafif kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bölgenin güneyinde kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, Düzce dışındaki kıyı kesimlerinin ise aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Zonguldak: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Havanın çok bulutlu geçeceği bölgede, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ ve kar erimesi uyarısında bulunuldu.
Amasya: 8°C, çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
Samsun: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tokat: 5°C, çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Trabzon: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu geçecek bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Yağışlar bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -1°C, çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Kars: 0°C, çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Malatya: 8°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
Van: 3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (yağışlar bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mardin, Batman ve Siirt'teki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gaziantep: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (yağışlar yer yer kuvvetli)
Şanlıurfa: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu