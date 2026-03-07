Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin ise hafif kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bölgenin güneyinde kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

Konya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu