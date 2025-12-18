Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek

Meteoroloji verilerine göre hafta sonundan itibaren yurdun iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu hava, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden giriş yapacak yağışlı sisteme bırakacak.

Pazar günü itibarıyla yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yeni haftada da devam edeceği bildirildi.

YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

Edirne
Kırklareli
Tekirdağ

İstanbul
Zonguldak
Bartın

Sinop
Samsun

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN ŞEHİRLER

Ordu
Giresun
Trabzon
Rize

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN ŞEHİRLER

Artvin
Gümüşhane
Bayburt

KAR YAĞIŞI BEKLENEN ŞEHİRLER

Erzurum
Kars
Ardahan
Ağrı

