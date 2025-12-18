Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu hava, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden giriş yapacak yağışlı sisteme bırakacak.

Pazar günü itibarıyla yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yeni haftada da devam edeceği bildirildi.