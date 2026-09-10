Hafta Sonu Öncesi Alarm: Hafta Sonu Öncesi Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 11 Eylül Cuma Raporunu Duyurdu

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yerel Yağışlar

Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridi ile Giresun’un doğusunda gün içinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak geçişleri görülecek. Sinop ve Samsun çevrelerinde ise sabah saatlerinde hafif sağanaklar öngörülüyor. Özellikle Artvin ve Rize kıyılarında dik yamaçlarda oluşabilecek anlık su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.