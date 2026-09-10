Hafta Sonu Öncesi Alarm: Hafta Sonu Öncesi Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 11 Eylül Cuma Raporunu Duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 11 Eylül 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 11 Eylül 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz Kıyıları: Trabzon, Rize ve
Artvin kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ilçeleri (özellikle Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli geçişler).
Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları: Sinop ve Samsun çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel, hafif sağanak geçişleri.
Kuzeydoğu Anadolu: Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel geçişler.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava az bulutlu ve açık geçerken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve güney/batı kesimlerde normallerin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Raporu: Doğu Karadeniz’de Sağanak, Batıda Yaz Havası Sürüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül Cuma gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Kuzeydoğu Anadolu’da yerel sağanak yağış geçişleri beklenirken, yurdun batı ve güney kesimlerinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Haftanın son iş gününde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışlı sistem Karadeniz’in doğu kıyılarına sıkışmış durumda. Meteoroloji verilerine göre, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi sahil şeridinde yerel yağış geçişlerine neden olacak.
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yerel Yağışlar
Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridi ile Giresun’un doğusunda gün içinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak geçişleri görülecek. Sinop ve Samsun çevrelerinde ise sabah saatlerinde hafif sağanaklar öngörülüyor. Özellikle Artvin ve Rize kıyılarında dik yamaçlarda oluşabilecek anlık su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Kuzeydoğu Anadolu’da Kısa Süreli Geçiş
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu ucunda yer alan Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanaklar tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Erzurum genelinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Hafta Sonu Öncesi Batıda Sıcaklıklar Yüksek
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu genelinde yağışsız, açık ve güneşli hava etkisini koruyor. Sıcaklıkların İstanbul’da 29°C, Ankara’da 28°C, İzmir’de 33°C ve Antalya’da 34°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.