Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 56 ilde kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük yeni rapora göre, Türkiye genelinde hafta sonu itibarıyla sert hava koşulları etkili olacak.
İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Van ve Diyarbakır dahil olmak üzere toplam 56 ilimizde kar, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa ve Antalya’nın iç ile doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI
Ülke genelindeki yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Kıyı Ege, Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve yükseklerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.
Rüzgarın Kıyı Ege’de güneyli yönlerden 50 ila 70 km/saat hızla fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İSTANBUL (16°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ (16°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR (16°C): Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
DENİZLİ (20°C): Parçalı bulutlu.
İZMİR (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA (22°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ANTALYA (20°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.
HATAY (19°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
MERSİN (20°C): Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA (16°C): Parçalı ve çok bulutlu.
ÇANKIRI (18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
ESKİŞEHİR (20°C): Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA (17°C): Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU (18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DÜZCE (20°C): Parçalı ve çok bulutlu.
KASTAMONU (19°C): Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK (13°C): Parçalı ve çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA (19°C): Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN (15°C): Parçalı ve çok bulutlu.
TOKAT (17°C): Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON (12°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM (8°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
KARS (4°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
MALATYA (18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
VAN (4°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor.
DİYARBAKIR (16°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
GAZİANTEP (17°C): Çok bulutlu.
SİİRT (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA (21°C): Çok bulutlu.