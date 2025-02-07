Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İşte hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, İstanbul’da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Hava bulutlu ve zaman zaman yağışlı olacak. Sıcaklık değerleri gündüz 7°C civarında seyrederken, gece ise 3-4°C’ye kadar düşmesi öngörülüyor. Ancak bu seviyeler kar yağışı için yeterli değil.