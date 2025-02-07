Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İşte hava durumu tahmini
Hafta sonu hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. 8-9 Şubat tarihlerinde Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı? Hangi iller için uyarı yapıldı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, İstanbul’da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Hava bulutlu ve zaman zaman yağışlı olacak. Sıcaklık değerleri gündüz 7°C civarında seyrederken, gece ise 3-4°C’ye kadar düşmesi öngörülüyor. Ancak bu seviyeler kar yağışı için yeterli değil.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER
MGM verilerine göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya’nın güneyi, Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER
Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte dikkatli olunması gereken iller:
Kar Yağışı Beklenen İller:
📌 Kocaeli
📌 Sakarya
📌 Yalova
📌 Bursa
📌 Kahramanmaraş
📌 Kayseri
📌 Niğde
📌 Nevşehir
📌 Yozgat
📌 Malatya
📌 Adıyaman
Karla Karışık Yağmur Beklenen İller:
📌 Kastamonu
📌 Samsun
📌 Sinop
Fırtına Uyarısı Yapılan İller:
📌 Antalya
📌 Adana
📌 Osmaniye
📌 Hatay
📌 Mersin
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de Çığ Tehlikesi!
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Güncel hava durumu tahminleri ve uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesini takip edebilirsiniz.