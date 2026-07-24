Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Marmara ve Ege kıyıları için fırtına uyarısı yapılırken, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin güncel hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Kurum tarafından yapılan son incelemelerde, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde gökyüzünün genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir seyir izleyeceği saptandı.
Değerlendirmelere göre, Balıkesir hariç olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İskenderun Körfezi çevrelerinde de etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca İç Anadolu'nun kuzey ve batı bölümleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu da gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Halihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında hafta sonu itibarıyla belirgin bir değişim yaşanacak. Cumartesi gününden itibaren yurdun kuzey ve batı kesimlerinde termometrelerin mevsim normallerinin altına düşeceği raporlandı.
Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, güneydoğu kesimlerinde ve zamanla doğu bölgelerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette eseceği bildirildi. MGM, özellikle Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği konusunda resmi bir uyarı yayımladı.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz’in batısı 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.