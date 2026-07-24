Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Marmara ve Ege kıyıları için fırtına uyarısı yapılırken, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin güncel hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Kurum tarafından yapılan son incelemelerde, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde gökyüzünün genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir seyir izleyeceği saptandı.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 2

Değerlendirmelere göre, Balıkesir hariç olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İskenderun Körfezi çevrelerinde de etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca İç Anadolu'nun kuzey ve batı bölümleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu da gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 3

CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Halihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında hafta sonu itibarıyla belirgin bir değişim yaşanacak. Cumartesi gününden itibaren yurdun kuzey ve batı kesimlerinde termometrelerin mevsim normallerinin altına düşeceği raporlandı.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 4

Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, güneydoğu kesimlerinde ve zamanla doğu bölgelerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette eseceği bildirildi. MGM, özellikle Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği konusunda resmi bir uyarı yayımladı.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 5

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 7

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz’in batısı 3,0 m, Görüş: İyi.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

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