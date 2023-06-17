Hafta sonu plan yaparken dikkat edin! O illere gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir çok il hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek. Yapılan açıklamada vatandaşların olumsuz duruma karşı tedbirli olunması istendi.

Hafta sonu plan yaparken dikkat edin! O illere gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış beklenen iller arasında deprem bölgesinde yer alan Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep de bulunuyor.

Yapılan açıklamada pazar günü etkili olacak yağışlardan kaynaklanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hafta sonu plan yaparken dikkat edin! O illere gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 1

DÖRT İLDE BU GECE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ani sel, baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hafta sonu plan yaparken dikkat edin! O illere gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 2

PAZAR GÜNÜ EGE BÖLGESİNE YAĞIŞ GELİYOR

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde de pazar günü etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Hafta sonu plan yaparken dikkat edin! O illere gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 3

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Kaynak: mgm.gov.tr

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