Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu

8-9 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde hava durumu hafta sonu planlarını yapacaklar için merak konusu. İşte bazı illerimiz için detaylı hava tahminleri...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 1

8-9 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde hava durumu çoğunlukla güneşli ve ılıman geçecektir. İşte bazı illerimiz için detaylı hava tahminleri:

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 2

İstanbul:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 5°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 5°C.
Ankara:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 2°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 3

İzmir:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 8°C.
Antalya:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 9°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 9°C.
Adana:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 8°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 4

Bursa:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Gaziantep:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 23°C, en düşük 8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 5

Eskişehir:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 2°C.
Isparta:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 3°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 6

Kayseri:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük -1°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 1°C.
Trabzon:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük 6°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük 7°C.
Erzurum:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük -8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük -7°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 7


Diyarbakır:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 5°C.
Balıkesir:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 8

Edirne:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 2°C.
Çanakkale:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 2°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 9

Kocaeli:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 4°C.
Konya:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 1°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 3°C.

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Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu - Resim: 10

Malatya:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 1°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık

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