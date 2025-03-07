Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu

İzmir:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.

Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 8°C.

Antalya:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 9°C.

Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 9°C.

Adana:

Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.

Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 8°C.