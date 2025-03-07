Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu
8-9 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde hava durumu hafta sonu planlarını yapacaklar için merak konusu. İşte bazı illerimiz için detaylı hava tahminleri...
8-9 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde hava durumu çoğunlukla güneşli ve ılıman geçecektir. İşte bazı illerimiz için detaylı hava tahminleri:
İstanbul:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 5°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 5°C.
Ankara:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 2°C.
İzmir:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 8°C.
Antalya:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 9°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 9°C.
Adana:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 8°C.
Bursa:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Gaziantep:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 23°C, en düşük 8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük 8°C.
Eskişehir:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 2°C.
Isparta:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 3°C.
Kayseri:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük -1°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 1°C.
Trabzon:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük 6°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük 7°C.
Erzurum:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük -8°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük -7°C.
Diyarbakır:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 5°C.
Balıkesir:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 2°C.
Edirne:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 2°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 2°C.
Çanakkale:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 2°C.
Kocaeli:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 3°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 4°C.
Konya:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 1°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 3°C.
Malatya:
Cumartesi: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük 1°C.
Pazar: Parlak güneş ışığı, en yüksek sıcaklık