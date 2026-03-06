Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 7 Mart 2026 Cumartesi günü için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Mart Cumartesi günü 27 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

MGM’nin hava durumu tahminlerine göre, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. 

1 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 2

İşte o şehirler...

2 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 3

SAKARYA

3 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 4

DÜZCE

4 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 5

BOLU

5 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 6

ZONGULDAK

6 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 7

BARTIN

7 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 8

KARABÜK

8 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 9

KASTAMONU

9 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 10

SİNOP

10 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 11

AMASYA

11 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 12

SAMSUN

12 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 13

ORDU

13 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 14

GİRESUN

14 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 15

TRABZON

15 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 16

RİZE

16 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 17

IĞDIR

17 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 18

ŞIRNAK

18 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 19

SİİRT

19 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 20

MARDİN

20 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 21

ŞANLIURFA

21 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 22

BATMAN

22 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 23

DİYARBAKIR

23 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 24

ELAZIĞ

24 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 25

TUNCELİ

25 26
Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 26

MERSİN

26 26
Hava durumu yağmur yağacak mı şiddetli yağış