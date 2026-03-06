Hafta sonu planı olanlar dikkat! 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. 24 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 7 Mart 2026 Cumartesi günü için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Mart Cumartesi günü 27 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
MGM’nin hava durumu tahminlerine göre, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak.
İşte o şehirler...
SAKARYA
DÜZCE
BOLU
ZONGULDAK
BARTIN
KARABÜK
KASTAMONU
SİNOP
AMASYA
SAMSUN
ORDU
GİRESUN
TRABZON
RİZE
IĞDIR
ŞIRNAK
SİİRT
MARDİN
ŞANLIURFA
BATMAN
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
TUNCELİ
MERSİN