Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor
Nisan ayı gelmesine rağmen beklenen sıcak ve güneşli havalar yerini soğuk ve karlı günlere bıraktı. Baharın gelişiyle birlikte havaların mevsim normallerine dönmesi bekleniyordu ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Kar yağışının ardından şimdi de sağanak yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Nisan Cumartesi günü 42 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Nisan ayında yağan karla şaşkına dönen vatandaşlara bu kez de sağanak uyarısı geldi. MGM’nin hava durumu tahminlerine göre, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak.
Hafta sonu için plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yağışların etkili olacağı şehirlerde, olası sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması konusunda da uyarı yapıldı. İşte 19 Nisan Cumartesi günü sağanak yağış beklenen iller:
Yağış beklenen 42 şehir:
Kırklareli,
Edirne,
Tekirdağ,
Çanakkale,
Balıkesir,
Bursa,
Kocaeli,
Bilecik,
Sakarya,
Eskişehir,
Düzce,
Bolu,
Bartın,
Karabük,
Ankara,
Kastamonu,
Çankırı,
Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray,
Niğde, Çorum, Yozgat, Kayseri
Sinop, Samsun, Tokat, Amasya, Ordu,
Sivas, Giresun, Malatya, Gümüşhane,
Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt,
Bingöl, Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı