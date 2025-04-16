Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor

Nisan ayı gelmesine rağmen beklenen sıcak ve güneşli havalar yerini soğuk ve karlı günlere bıraktı. Baharın gelişiyle birlikte havaların mevsim normallerine dönmesi bekleniyordu ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Kar yağışının ardından şimdi de sağanak yağış etkisini gösterecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Nisan Cumartesi günü 42 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Nisan ayında yağan karla şaşkına dönen vatandaşlara bu kez de sağanak uyarısı geldi. MGM’nin hava durumu tahminlerine göre, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak.

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 2

Hafta sonu için plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yağışların etkili olacağı şehirlerde, olası sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması konusunda da uyarı yapıldı. İşte 19 Nisan Cumartesi günü sağanak yağış beklenen iller:

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 3

Yağış beklenen 42 şehir:
Kırklareli, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 4

Edirne, 

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Tekirdağ, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 6

Çanakkale,

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Balıkesir,

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 8

Bursa, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 9

Kocaeli, 

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Bilecik, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 11

Sakarya,

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 12

Eskişehir,

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 13

Düzce, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 14

Bolu, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 15

Bartın,

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 16

Karabük, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 17

Ankara, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 18

Kastamonu,

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 19

Çankırı, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 20

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 21

Niğde, Çorum, Yozgat, Kayseri

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 22

Sinop, Samsun, Tokat, Amasya, Ordu,

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 23

Sivas, Giresun, Malatya, Gümüşhane, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 24

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, 

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Resim: 25

Bingöl, Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı

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Hava durumu sağanak yağış