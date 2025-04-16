Hafta sonu planı olanlar dikkat! 42 ilde şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Nisan Cumartesi günü 42 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Nisan ayında yağan karla şaşkına dönen vatandaşlara bu kez de sağanak uyarısı geldi. MGM’nin hava durumu tahminlerine göre, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak.