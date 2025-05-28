Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi
Haziran ayına yaklaşırken yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, planları alt üst etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs Cumartesi günü için önemli bir uyarıda bulundu. Tahminlere göre, 48 şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
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Meteoroloji yetkilileri, bu şehirlerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
sağanak yağış beklenen 48 şehir
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
Edirne
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Yalova
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Aydın
Uşak
Afyonkarahisar
Denizli
Isparta
Burdur
Muğla
Antalya
Kastamonu
Karabük
Bolu
Ankara
Çankırı
Çorum
Kırıkkale
Yozgat
Kırşehir
Aksaray
Niğde
Kayseri
Nevşehir
Konya
Karaman
Amasya
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Rize
Artvin
Ardahan
Kars