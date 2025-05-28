Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi

Haziran ayına yaklaşırken yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, planları alt üst etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs Cumartesi günü için önemli bir uyarıda bulundu. Tahminlere göre, 48 şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 1

Meteoroloji yetkilileri, bu şehirlerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 2

sağanak yağış beklenen 48 şehir

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 3

İstanbul

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 4

Kırklareli

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 5

Tekirdağ

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 6

Edirne

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 7

Kocaeli

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 8

Sakarya

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 9

Düzce

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 10

Yalova

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 11

Çanakkale

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 12

Balıkesir

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 13

Bursa

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 14

Bilecik

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 15

Eskişehir

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 16

Kütahya

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 17

Manisa

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 18

İzmir

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 19

Aydın

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 20

Uşak

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 21

Afyonkarahisar

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 22

Denizli

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 23

Isparta

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 24

Burdur

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 25

Muğla

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 26

Antalya

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 27

Kastamonu

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 28

Karabük

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 29

Bolu

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 30

Ankara

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 31

Çankırı

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 32

Çorum

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 33

Kırıkkale

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 34

Yozgat

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 35

Kırşehir

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 36

Aksaray

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 37

Niğde

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 38

Kayseri

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 39

Nevşehir

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 40

Konya

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 41

Karaman

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 42

Amasya

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 43

Tokat

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 44

Sivas

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 45

Gümüşhane

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 46

Bayburt

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 47

Rize

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 48

Artvin

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 49

Ardahan

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 50

Kars

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sağanak yağış Hava durumu sağanak uyarısı