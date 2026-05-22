Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahmin haritasına göre, 23 Mayıs Cumartesi günü Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu planı yapan vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 1

Hafta sonu planları altüst oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 23 Mayıs 2026 tarihli hava tahmin haritası, yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösterdi. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm bölgeleri etkisi altına alacak yağış dalgası nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

1 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 2

Haritadaki verilere göre, cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği iller bölgelerine göre şu şekildedir:

2 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 3

📍 Marmara Bölgesi

Marmara genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim. Özellikle boğaz çevresi ve batı kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul (21°C / 16°C)

3 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 4

Edirne (24°C / 15°C)
Kırklareli (26°C / 16°C)

4 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 5

Tekirdağ (23°C / 15°C)
Çanakkale (22°C / 16°C)

5 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 6

Kocaeli ve Sakarya (25°C / 16°C)
Bursa ve Balıkesir (23°C / 14°C)

6 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 7

📍 Ege Bölgesi

Kıyı Ege'den iç kesimlere kadar tüm bölge gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

İzmir (27°C / 16°C)
Manisa (22°C / 14°C)

7 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 8

Aydın (23°C / 15°C)
Muğla (24°C / 15°C)

8 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 9

Denizli (24°C / 15°C)
Afyonkarahisar (18°C / 8°C)
Kütahya ve Uşak (17°C / 10°C)

9 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 10

📍 Akdeniz Bölgesi
Bölgenin iç ve kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Antalya (24°C / 16°C)
Adana (24°C / 16°C)

10 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 11

Mersin (24°C / 19°C)
Hatay (24°C / 15°C)

11 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 12

Isparta ve Burdur (20°C / 10°C)
Kahramanmaraş (24°C / 14°C)

12 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 13

📍 İç Anadolu Bölgesi
Başkent Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu’nun tamamında öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri görülecek.

Ankara (21°C / 10°C)

13 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 14

Eskişehir (23°C / 12°C)

14 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 15

Konya (22°C / 10°C)
Kayseri (22°C / 11°C)

15 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 16

Sivas (20°C / 8°C)
Nevşehir ve Niğde (19°C / 9°C)

16 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 17

📍 Karadeniz Bölgesi
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile iç kesimlerinin tamamında aralıklı sağanak yağış geçişleri gün boyu etkisini hissettirecek.

Bolu (21°C / 11°C)

17 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 18

Düzce ve Zonguldak (22°C / 13°C)
Sinop (21°C / 14°C)

18 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 19

Samsun (20°C / 15°C)
Trabzon (19°C / 14°C)

19 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 20

Rize ve Artvin (24°C / 10°C)
Amasya ve Tokat (22°C / 12°C)

20 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 21

📍 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
Doğu illerinde sıcaklıklar düşerken, Güneydoğu genelinde de yağışlı hava hakim olacak. Sadece Hakkari çevrelerinde yağışın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.

Erzurum (13°C / 4°C)

21 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 22

Kars (14°C / 4°C)

22 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 23

Malatya (21°C / 10°C)

23 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 24

Van (16°C / 5°C)

24 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 25

Diyarbakır (23°C / 13°C)
Gaziantep (26°C / 16°C)

25 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 26

Şanlıurfa (25°C / 13°C)

26 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 27

⚠️ AKOM ve Meteoroloji'den Kritik Uyarı

27 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 28

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi. 

28 29
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak - Resim: 29

Özellikle hafta sonu seyahat edecek sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşlere karşı hız sınırlarına uyması önemle tavsiye ediliyor.

29 29
sağanak Hava durumu