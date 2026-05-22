Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağış bu illeri vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahmin haritasına göre, 23 Mayıs Cumartesi günü Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu planı yapan vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.
Hafta sonu planları altüst oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 23 Mayıs 2026 tarihli hava tahmin haritası, yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösterdi. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm bölgeleri etkisi altına alacak yağış dalgası nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Haritadaki verilere göre, cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği iller bölgelerine göre şu şekildedir:
📍 Marmara Bölgesi
Marmara genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim. Özellikle boğaz çevresi ve batı kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul (21°C / 16°C)
Edirne (24°C / 15°C)
Kırklareli (26°C / 16°C)
Tekirdağ (23°C / 15°C)
Çanakkale (22°C / 16°C)
Kocaeli ve Sakarya (25°C / 16°C)
Bursa ve Balıkesir (23°C / 14°C)
📍 Ege Bölgesi
Kıyı Ege'den iç kesimlere kadar tüm bölge gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
İzmir (27°C / 16°C)
Manisa (22°C / 14°C)
Aydın (23°C / 15°C)
Muğla (24°C / 15°C)
Denizli (24°C / 15°C)
Afyonkarahisar (18°C / 8°C)
Kütahya ve Uşak (17°C / 10°C)
📍 Akdeniz Bölgesi
Bölgenin iç ve kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Antalya (24°C / 16°C)
Adana (24°C / 16°C)
Mersin (24°C / 19°C)
Hatay (24°C / 15°C)
Isparta ve Burdur (20°C / 10°C)
Kahramanmaraş (24°C / 14°C)
📍 İç Anadolu Bölgesi
Başkent Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu’nun tamamında öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri görülecek.
Ankara (21°C / 10°C)
Eskişehir (23°C / 12°C)
Konya (22°C / 10°C)
Kayseri (22°C / 11°C)
Sivas (20°C / 8°C)
Nevşehir ve Niğde (19°C / 9°C)
📍 Karadeniz Bölgesi
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile iç kesimlerinin tamamında aralıklı sağanak yağış geçişleri gün boyu etkisini hissettirecek.
Bolu (21°C / 11°C)
Düzce ve Zonguldak (22°C / 13°C)
Sinop (21°C / 14°C)
Samsun (20°C / 15°C)
Trabzon (19°C / 14°C)
Rize ve Artvin (24°C / 10°C)
Amasya ve Tokat (22°C / 12°C)
📍 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
Doğu illerinde sıcaklıklar düşerken, Güneydoğu genelinde de yağışlı hava hakim olacak. Sadece Hakkari çevrelerinde yağışın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.
Erzurum (13°C / 4°C)
Kars (14°C / 4°C)
Malatya (21°C / 10°C)
Van (16°C / 5°C)
Diyarbakır (23°C / 13°C)
Gaziantep (26°C / 16°C)
Şanlıurfa (25°C / 13°C)
⚠️ AKOM ve Meteoroloji'den Kritik Uyarı
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Özellikle hafta sonu seyahat edecek sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşlere karşı hız sınırlarına uyması önemle tavsiye ediliyor.