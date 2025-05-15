Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor

Özellikle hafta sonu için plan yapanları ilgilendiren açıklamada, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının yer yer düşeceği bu illerde, ani yağış ve fırtına riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.