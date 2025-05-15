Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor
Baharın gelişiyle birlikte mevsim normallerine dönen sıcak havalar, yerini yeniden yağışlı günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mayıs Cumartesi günü yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.
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Özellikle hafta sonu için plan yapanları ilgilendiren açıklamada, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının yer yer düşeceği bu illerde, ani yağış ve fırtına riskine karşı dikkatli olunması istendi.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
17 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağış beklenen iller şöyle:
İstanbul,
Edirne,
Tekirdağ,
Kırklareli,
Çanakkale,
Balıkesir,
Manisa,
İzmir,
Kocaeli,
Yalova,
Bursa,
Bilecik,
Sakarya,
Düzce,
Bolu,
Bartın,
Karabük.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.