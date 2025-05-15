Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor

Baharın gelişiyle birlikte mevsim normallerine dönen sıcak havalar, yerini yeniden yağışlı günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mayıs Cumartesi günü yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Özellikle hafta sonu için plan yapanları ilgilendiren açıklamada, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının yer yer düşeceği bu illerde, ani yağış ve fırtına riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 2

17 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağış beklenen iller şöyle:

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 3

İstanbul, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Edirne, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Tekirdağ, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Kırklareli, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Çanakkale,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Balıkesir, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Manisa, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 10

İzmir,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 11

Kocaeli, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 12

Yalova,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Bursa, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 14

Bilecik, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 15

Sakarya,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 16

Düzce, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 17

Bolu, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 18

Bartın, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 19

Karabük.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: 19 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 20

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.

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