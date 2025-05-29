Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor

Haziran ayına girilmesine rağmen yurt genelinde etkili olmaya devam eden sağanak yağışlar, günlük yaşamı ve planları olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 1 Haziran Pazar günü 48 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 2

1 Haziran’da sağanak beklenen iller şunlar:

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 3

İstanbul, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Kocaeli, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Düzce, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Sakarya, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Yalova, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Bursa, 

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Bilecik, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Eskişehir,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 11

Kütahya,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 12

Afyon,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Uşak, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 14

Aydın,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 15

Denizli, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 16

Muğla,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 17

Burdur,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 18

Isparta,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 19

Zonguldak, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 20

Bolu,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 21

Bartın, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 22

Karabük

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 23

 Ankara,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 24

Kastamonu, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 25

Çankırı, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 26

Kırıkkale,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 27

Çorum, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 28

Yozgat,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 29

Kırşehir, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 30

Nevşehir, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 31

Kayseri, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 32

Aksaray,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 33

Niğde,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 34

Konya,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 35

Karaman, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 36

Osmaniye,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 37

Sivas,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 38

Sinop,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 39

Samsun, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 40

Amasya,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 41

Tokat, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 42

Ordu,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 43

Giresun, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 44

Trabzon, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 45

Gümüşhane, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 46

Erzincan,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 47

Bayburt, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 48

Rize, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 49

Artvin 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor - Resim: 50

ve Ardahan.

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