Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 48 şehre sağanak yağış geliyor
Haziran ayına girilmesine rağmen yurt genelinde etkili olmaya devam eden sağanak yağışlar, günlük yaşamı ve planları olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 1 Haziran Pazar günü 48 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Meteoroloji, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.
1 Haziran’da sağanak beklenen iller şunlar:
İstanbul,
Kocaeli,
Düzce,
Sakarya,
Yalova,
Bursa,
Bilecik,
Eskişehir,
Kütahya,
Afyon,
Uşak,
Aydın,
Denizli,
Muğla,
Burdur,
Isparta,
Zonguldak,
Bolu,
Bartın,
Karabük
Ankara,
Kastamonu,
Çankırı,
Kırıkkale,
Çorum,
Yozgat,
Kırşehir,
Nevşehir,
Kayseri,
Aksaray,
Niğde,
Konya,
Karaman,
Osmaniye,
Sivas,
Sinop,
Samsun,
Amasya,
Tokat,
Ordu,
Giresun,
Trabzon,
Gümüşhane,
Erzincan,
Bayburt,
Rize,
Artvin
ve Ardahan.