Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaz mevsiminin sonunda aniden bastıracak yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalaması bekleniyor.

1 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 2

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 5 İL

2 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:

3 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Ordu

4 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Giresun

5 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Trabzon

6 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Rize

7 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Artvin

8 9
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Yetkililer, ani ve şiddetli sağanak yağışların beraberinde su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

9 9
il il hava durumu sağanak yağış