Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaz mevsiminin sonunda aniden bastıracak yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalaması bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 5 İL
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Yetkililer, ani ve şiddetli sağanak yağışların beraberinde su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.