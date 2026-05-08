Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 29 şehirde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, yarın (9 Mayıs) 29 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropolleri de içine alan yağışlı hava dalgası, Marmara’dan İç Anadolu’ya, Ege’den Batı Karadeniz’e kadar geniş bir alanda hissedilecek. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.