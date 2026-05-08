Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 29 şehirde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Mayıs Cumartesi günü için yurdun büyük bir bölümünü kapsayan kritik bir hava durumu raporu yayımladı. Bahar sıcaklıklarının yükselişe geçtiği bu günlerde, sağanak yağış ve fırtına uyarısı 29 şehri kapsayacak şekilde genişletildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, yarın (9 Mayıs) 29 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropolleri de içine alan yağışlı hava dalgası, Marmara’dan İç Anadolu’ya, Ege’den Batı Karadeniz’e kadar geniş bir alanda hissedilecek. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.
⛈️ YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI 29 ŞEHİR
Cumartesi günü gökyüzünün griye döneceği ve yağışın beklendiği iller bölgelerine göre şu şekilde sıralandı:
Marmara Bölgesi: İstanbul, Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ, Yalova, Kocaeli,
Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik.
Ege Bölgesi: İzmir, Manisa,
Aydın, Denizli,
Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara,
Eskişehir, Konya.
Batı Karadeniz Bölgesi: Düzce, Zonguldak,
Bartın, Karabük, Bolu, Kastamonu.
Akdeniz (İç Kesimler): Isparta, Burdur.
🌡️ SICAKLIKLAR ARTIYOR, YAĞIŞ GELİYOR
MGM'nin tahmin haritasına göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etse de, bu durum yerel sağanak geçişlerini ve fırtına riskini beraberinde getiriyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, Marmara ve Batı Karadeniz hattında zaman zaman fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
⚠️ VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR
Meteoroloji uzmanları, bahar aylarında görülen "Kırkikindi" tarzı ani sağanakların şu riskleri taşıdığına dikkat çekiyor:
Ani Sel ve Su Baskını: Şehir içi trafiğinde ve altyapıda oluşabilecek aksamalar.
Yıldırım Düşmesi: Açık alanlarda ve yüksek noktalarda bulunanlar için risk.
Ulaşımda Aksamalar: Görüş mesafesinin düşmesi ve kaygan zemin.