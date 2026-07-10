Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının büyük oranda normal seyrinde devam etmesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey hattındaki bazı şehirler için sağanak müjdesi geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, kavurucu günlerin ardından 11 Temmuz Cumartesi günü tam 9 ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.