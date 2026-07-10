Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunun ilk gününe ilişkin yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 1

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının büyük oranda normal seyrinde devam etmesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey hattındaki bazı şehirler için sağanak müjdesi geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, kavurucu günlerin ardından 11 Temmuz Cumartesi günü tam 9 ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 2

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, özellikle Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı. Ani hava değişimiyle birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 4

İşte 11 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü yağmurun ve serin havanın etkili olacağı o 9 şehrimiz:

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 5

Sinop

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 6

Samsun

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 7

Ordu

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 8

Tokat

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 9

Giresun

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 10

Trabzon

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 11

Rize

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 12

Artvin

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi - Resim: 13

Ardahan

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Hava durumu sağanak yağış