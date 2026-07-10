Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 11 Temmuz için birçok şehre yağış alarmı verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunun ilk gününe ilişkin yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının büyük oranda normal seyrinde devam etmesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey hattındaki bazı şehirler için sağanak müjdesi geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, kavurucu günlerin ardından 11 Temmuz Cumartesi günü tam 9 ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
BAHAR HAVASI YERİNİ SAĞANAĞA BIRAKIYOR: KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, özellikle Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı. Ani hava değişimiyle birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
İşte 11 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü yağmurun ve serin havanın etkili olacağı o 9 şehrimiz:
Sinop
Samsun
Ordu
Tokat
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan