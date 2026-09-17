Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 18 Eylül Cuma Raporunu Açıkladı

Kuzeydoğu Anadolu ve Akdeniz’de Kısa Süreli Geçişler

Kuzeydoğu Anadolu’da Kars, Ardahan ve Erzurum’un yüksek çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren bulutlanma artacak ve kısa süreli yerel sağanaklar görülecek. Akdeniz Bölgesi’nde ise genel olarak açık bir hava hakimken Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında yerel yağış ihtimali bulunuyor.