Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 18 Eylül Cuma Raporunu Açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 18 Eylül 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 18 Eylül 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz (Kıyı Kesimleri): Trabzon, Rize ve Artvin kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde aralıklı sağanak geçişleri.
Orta ve Batı Karadeniz: Samsun ve Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde yerel ve hafif sağanak ihtimali.
Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un yüksek kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli yerel geçişler.
Doğu Akdeniz: Toroslar mevkii ile Hatay kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel yağışlar.
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçerken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Raporu: Doğu Karadeniz’de Sağanak, Batıda Güneşli Hava!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Eylül Cuma gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Hafta sonu öncesinde Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağış geçişleri beklenirken, yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor.
Eylül ayının üçüncü haftasını geride bırakırken yağışlı sistem Karadeniz sahil şeridi ve doğu kesimlere çekilmiş durumda. Meteoroloji verilerine göre cuma günü Karadeniz üzerinden gelen nemli hava akımları özellikle sahil kesiminde yer yer yağışlara neden olacak.
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağış Mesaisi
Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridi ile Giresun’un doğusunda gün içinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Samsun ve Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde hafif geçişler öngörülürken, yetkililer dik yamaçlarda ve dere yataklarında yaşanabilecek anlık su birikintilerine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Kuzeydoğu Anadolu ve Akdeniz’de Kısa Süreli Geçişler
Kuzeydoğu Anadolu’da Kars, Ardahan ve Erzurum’un yüksek çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren bulutlanma artacak ve kısa süreli yerel sağanaklar görülecek. Akdeniz Bölgesi’nde ise genel olarak açık bir hava hakimken Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında yerel yağış ihtimali bulunuyor.
Büyükşehirlerde Hafta Sonu Öncesi Sakin Hava
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara, Ege ve İç Anadolu genelinde cuma günü yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar İstanbul’da 26-27°C, Ankara’da 26°C, İzmir’de 31°C ve Antalya’da 32°C civarında seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuzeydoğudan tatlı bir serinlikle esmesi bekleniyor.