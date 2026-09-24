Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 25 Eylül Cuma Raporunu Duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 25 Eylül 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 25 Eylül 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz Kıyıları: Trabzon, Rize ve Artvin kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak geçişleri.
Batı ve Orta Karadeniz: Düzce çevrelerinde sabah saatlerinde; Sinop ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Samsun kıyılarında akşam/gece saatlerinde yerel sağanak geçişleri.
Marmara'nın Kuzey ve Doğusu: İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel ve kısa süreli hafif sağanak geçişleri.
Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava az bulutlu ve açık geçerken batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Raporu: Karadeniz Kıyılarına Sağanak, Batıda Parçalı Bulutlu Hava!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Eylül Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu öncesinde Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz sahil şeridi ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel sağanak geçişleri öngörülürken, yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor.
Eylül ayının son cuma gününde Türkiye genelinde sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Karadeniz üzerinden sokulan nemli hava dalgası sahil şeridinde yerel yağışlara neden oluyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde birkaç derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz Kıyı Hattında Yerel Yağışlar
Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak geçişleri bekleniyor. Batı Karadeniz'de Düzce çevrelerinde sabah, Sinop ve Kastamonu'nun sahil kesimlerinde ise akşam saatlerinden sonra yerel yağış öngörülüyor. Yetkililer, dik yamaçlarda ve sahil kesimlerinde yaşanabilecek anlık su birikintilerine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Marmara'nın Kuzey ve Doğusuna Kısa Süreli Geçiş
Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle güne başlarken, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile megakent İstanbul ve Kırklareli'nin özellikle Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yerel hafif sağanak ihtimali bulunuyor. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 22-24°C bandında seyretmesi bekleniyor.
İç ve Güney Kesimlerde Açık Gökyüzü
Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde cuma günü yağış beklenmiyor. Termometreler Ankara’da 22-24°C, İzmir’de 26-28°C, Antalya’da ise 32°C civarında ölçülecek.