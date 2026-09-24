Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 25 Eylül Cuma Raporunu Duyurdu

Eylül ayının son cuma gününde Türkiye genelinde sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Karadeniz üzerinden sokulan nemli hava dalgası sahil şeridinde yerel yağışlara neden oluyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde birkaç derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.