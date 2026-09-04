Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat: Meteoroloji 5 Eylül İçin O İlleri Uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 5 Eylül 2026 Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 5 Eylül 2026 Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz (Kuvvetli Yağış Uyarısı): Rize, Artvin kıyıları ve
Trabzon çevreleri ile Sinop kıyı kesimleri (Rize ve Artvin’de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli geçişler).
Doğu Anadolu: Kars, Ardahan,
Ağrı ile Van çevreleri (öğle saatlerinden sonra yerel sağanak).
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçerken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve batıda üzerinde seyredecek.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Raporu: O İllere Kuvvetli Sağanak Uyarısı, Batıda Yaz Havası Sürüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Marmara, Ege ve Akdeniz’de güneşli ve sıcak hava hakim olacak.
Hafta sonunun ilk gününde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, yağışlı sistem Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu hattında etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülürken batı ve güney kesimlerde termometreler yüksek seviyelerde seyredecek.
Doğu Karadeniz’e Sel ve Heyelan Uyarısı
Rize genelinde ve Artvin’in kuzey ilçelerinde cumartesi sabah saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Trabzon ve Sinop çevrelerinde de gün içinde aralıklı yağış geçişleri öngörülüyor. Dik yamaçlarda heyelan, ani su baskını, sel, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.
Doğu Anadolu’da Öğleden Sonra Yağış Var
Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren bulutlanmanın artması ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olması tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde ise havanın açık geçmesi bekleniyor.
Büyükşehirlerde Hafta Sonu Planı Yapanlara Müjde
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi batı merkezlerinde cumartesi günü yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların İstanbul’da 30°C, Ankara’da 32°C, İzmir’de ise 34-35°C bandında ölçüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.