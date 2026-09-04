Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat: Meteoroloji 5 Eylül İçin O İlleri Uyardı!

Doğu Karadeniz’e Sel ve Heyelan Uyarısı

Rize genelinde ve Artvin’in kuzey ilçelerinde cumartesi sabah saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Trabzon ve Sinop çevrelerinde de gün içinde aralıklı yağış geçişleri öngörülüyor. Dik yamaçlarda heyelan, ani su baskını, sel, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.