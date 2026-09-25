Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 2

Doğu Karadeniz (Kıyı Kesimleri - Akşam Saatlerine Dikkat): Rize ve Artvin kıyı şeridinde aralıklı sağanak (akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli); Trabzon kıyıları ile Tokat çevrelerinde yerel sağanak geçişleri.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 3

Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları: Samsun, Sinop ve Kastamonu kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 4

Marmara ve Trakya Kesimi: Kırklareli genelinde; İstanbul ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 5

Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Ardahan ve Erzincan çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli yerel yağışlar.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 6

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçerken pazar günü batıdan gelecek geniş kapsamlı yeni yağış dalgası öncesi sakin bir gün yaşanacak.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 7

Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Raporu: Karadeniz ve Trakya’ya Sağanak, Pazar Gününe Kritik Alarm!

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Cumartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz kıyıları ile Trakya hattında yerel sağanak yağışlar öngörülürken, Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Yetkililer, pazar gününden itibaren batıdan yurda giriş yapacak geniş çaplı yeni yağış sistemine karşı da uyardı.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 9

Hafta sonunun ilk gününde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öne çıkıyor. Karadeniz üzerinden taşınan nemli hava dalgası kıyı hattı boyunca yerel geçişlere neden olurken, Trakya üzerinden Marmara’ya sokulan bulut kütlesi bölgede kısa süreli yağışlar bırakacak.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 10

Doğu Karadeniz’de Akşam Saatlerine Dikkat

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 11

Rize ve Artvin kıyılarında gün içinde aralıklı görülecek sağanakların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetini artırması bekleniyor. Trabzon, Samsun, Sinop ve Kastamonu sahil kesimlerinde ise gün boyu yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Yetkililer; anlık su birikintileri, ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 12

İstanbul ve Trakya’da Yerel Geçişler, Poyraz Sert Esiyor

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 13

Kırklareli başta olmak üzere İstanbul’un yerel kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Megakent İstanbul’da sıcaklık 24°C civarında seyrederken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında poyrazın saatte 40 ila 60 km hızla esmesi bekleniyor.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 14

Pazar Gününe Dikkat: Yeni Sistem Geliyor

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası - Resim: 15

Meteoroloji uzmanları, cumartesi günkü yerel geçişlerin ardından asıl yağışlı dalganın 27 Eylül Pazar günü batıdan yurda gireceğini duyurdu. Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında gök gürültülü kuvvetli sağanakların etkili olması ve sıcaklıkların sert düşüş göstermesi öngörülüyor.

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