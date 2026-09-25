Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz (Kıyı Kesimleri - Akşam Saatlerine Dikkat): Rize ve Artvin kıyı şeridinde aralıklı sağanak (akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli); Trabzon kıyıları ile Tokat çevrelerinde yerel sağanak geçişleri.
Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları: Samsun, Sinop ve Kastamonu kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri.
Marmara ve Trakya Kesimi: Kırklareli genelinde; İstanbul ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri.
Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Ardahan ve Erzincan çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli yerel yağışlar.
Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçerken pazar günü batıdan gelecek geniş kapsamlı yeni yağış dalgası öncesi sakin bir gün yaşanacak.
Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Raporu: Karadeniz ve Trakya’ya Sağanak, Pazar Gününe Kritik Alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Cumartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz kıyıları ile Trakya hattında yerel sağanak yağışlar öngörülürken, Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Yetkililer, pazar gününden itibaren batıdan yurda giriş yapacak geniş çaplı yeni yağış sistemine karşı da uyardı.
Hafta sonunun ilk gününde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öne çıkıyor. Karadeniz üzerinden taşınan nemli hava dalgası kıyı hattı boyunca yerel geçişlere neden olurken, Trakya üzerinden Marmara’ya sokulan bulut kütlesi bölgede kısa süreli yağışlar bırakacak.
Doğu Karadeniz’de Akşam Saatlerine Dikkat
Rize ve Artvin kıyılarında gün içinde aralıklı görülecek sağanakların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetini artırması bekleniyor. Trabzon, Samsun, Sinop ve Kastamonu sahil kesimlerinde ise gün boyu yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Yetkililer; anlık su birikintileri, ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
İstanbul ve Trakya’da Yerel Geçişler, Poyraz Sert Esiyor
Kırklareli başta olmak üzere İstanbul’un yerel kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Megakent İstanbul’da sıcaklık 24°C civarında seyrederken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında poyrazın saatte 40 ila 60 km hızla esmesi bekleniyor.
Pazar Gününe Dikkat: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji uzmanları, cumartesi günkü yerel geçişlerin ardından asıl yağışlı dalganın 27 Eylül Pazar günü batıdan yurda gireceğini duyurdu. Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında gök gürültülü kuvvetli sağanakların etkili olması ve sıcaklıkların sert düşüş göstermesi öngörülüyor.