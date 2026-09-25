Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak Haritası

Rize ve Artvin kıyılarında gün içinde aralıklı görülecek sağanakların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetini artırması bekleniyor. Trabzon, Samsun, Sinop ve Kastamonu sahil kesimlerinde ise gün boyu yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Yetkililer; anlık su birikintileri, ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.