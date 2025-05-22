Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı

Haziran ayına yaklaşırken birçok şehirde etkili olan sağanak yağışlar, planları alt üst ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Mayıs Pazar günü için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 1

 Tahminlere göre, yurdun batısından doğusuna uzanan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 2

Meteoroloji uyardı: Bu 24 ilde sağanak yağış var

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 3

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, 25 Mayıs Pazar günü kuvvetli yağış beklenen 24 il şöyle:

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 4

İstanbul

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 5

Tekirdağ

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 6

Edirne

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 7

Kırklareli

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 8

Çanakkale

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 9

Yalova

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 10

Balıkesir

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 11

Bursa

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 12

Bilecik

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 13

Kütahya

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 14

Eskişehir

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 15

Manisa

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 16

İzmir

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 17

Uşak

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 18

Afyonkarahisar

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 19

Aydın

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 20

Denizli

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 21

Isparta

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 22

Muğla

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 23

Burdur

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 24

Ardahan

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 25

Kars

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 26

Iğdır

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 27

Ağrı

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Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı - Resim: 28

Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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