Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmı
Haziran ayına yaklaşırken birçok şehirde etkili olan sağanak yağışlar, planları alt üst ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Mayıs Pazar günü için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Tahminlere göre, yurdun batısından doğusuna uzanan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Bu 24 ilde sağanak yağış var
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, 25 Mayıs Pazar günü kuvvetli yağış beklenen 24 il şöyle:
İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Çanakkale
Yalova
Balıkesir
Bursa
Bilecik
Kütahya
Eskişehir
Manisa
İzmir
Uşak
Afyonkarahisar
Aydın
Denizli
Isparta
Muğla
Burdur
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.