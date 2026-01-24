Hafta sonu planları değişebilir: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ocak Cumartesi raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2026 Cumartesi tarihli hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hareketli bir hava durumu hakim olacak. Sisli ve puslu havanın etkisi sürerken, yağışlı sistem de yurdu terk etmiyor.

Tahminlere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağış görülecek.

Meteoroloji verilerine göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ve hava olayları şöyle:

MARMARA

ÇANAKKALE (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE (9°C): Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL (12°C): Parçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ (10°C): Parçalı ve çok bulutlu.

EGE

AFYONKARAHİSAR (11°C): Parçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ (15°C): Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

MANİSA (16°C): Parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ

ADANA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY (4°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ISPARTA (7°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

ANKARA (8°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

ÇANKIRI (7°C): Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR (8°C): Parçalı ve çok bulutlu.

KAYSERİ (4°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

BOLU (9°C): Parçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE (14°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

SİNOP (13°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

ZONGULDAK (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA (10°C): Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE (13°C): Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN (17°C): Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON (15°C): Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM (-3°C): Parçalı ve çok bulutlu.

KARS (-4°C): Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA (1°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

VAN (1°C): Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN (3°C): Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR (3°C): Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP (3°C): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yağışlı.

SİİRT (3°C): Parçalı ve çok bulutlu.

