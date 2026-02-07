Hafta sonu planları değişiyor! İşte beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat Cumartesi günü için uyarılarda bulundu. İşte MGM'nin raporuna göre risk altındaki bölgeler ve hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Şubat Cumartesi gününe dair 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde hava durumu merak edilirken, kurumun verileri belirli bölgelerde ciddi risklere işaret ediyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Akdeniz havzasında beklenen hareketlilik dikkat çekiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Bitlis ve Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu ve Hakkari’de yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Düşük rakımlı bölgelerde ise yağışların kuvvetli yağmur şeklinde düşmesi öngörülüyor.
Bölgede alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağışın yanı sıra kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan riski bulunuyor.
AKDENİZ'DE HORTUM VE FIRTINA KABUSU
Meteoroloji, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ve Hatay çevresi için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların genellikle Cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken; Hatay'da akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr görülebilir. Özellikle kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için çığ tehlikesi uyarısı yinelendi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşıyor.
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Adana