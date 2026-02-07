Hafta sonu planları değişiyor! İşte beklenen hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Bitlis ve Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu ve Hakkari’de yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Düşük rakımlı bölgelerde ise yağışların kuvvetli yağmur şeklinde düşmesi öngörülüyor.