Hafta sonu yola çıkacaklar dikkat: Bu yollar trafiğe kapalı!

Hafta sonu öncesinde yola çıkacak sürücülerin can ve mal güvenliği için çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret, işaretçileri ve yönlendirmelerine mutlak suretle uymaları gerekiyor.

İşte 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde trafiğin akışını etkileyen, kapatılan veya kontrollü geçiş sağlanan yollar:

OTOYOLLAR VE BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA SON DURUM

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 3-8. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten (Aydın yönü) iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Bozüyük - Bilecik - Mekece Yolu: Yolun 50-52. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatıldı. Geçişler karşı şeritten iki yönlü olarak paylaştırılıyor.

Sinop - Samsun Yolu: Yolun 72-77. kilometreleri arasındaki yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden gidiş-dönüş olacak şekilde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

PATLATMALI KAZI VE SERVİS YOLU KULLANILAN GÜZERGAHLAR

Seydişehir - Akseki - Manavgat Yolu: Yolun 25-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle yol, 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif hat olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı belirlendi.

Gerede - Kızılcahamam - Ankara Yolu: Önümüzdeki günlerde de yoğun geçiş beklenen bu hattın 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü veriliyor.

Nurdağı - İslahiye - Hassa Yolu: Yolun 7-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ana yol trafiğe kapatılmış olup, sürücüler geçici olarak servis yoluna yönlendiriliyor.

BÖLGESEL YOL YENİLEME VE HEYELAN ÇALIŞMALARI

Kırklareli - Saray Yolu: Yolun 35-39. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu şeritte seyahat edecek sürücülerin ani yavaşlamalara karşı trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

İnebolu - Kastamonu Yolu: 19-21. kilometreler arasında meydana gelen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma sadece tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Bingöl - Solhan Yolu: Yolun 8-12. kilometrelerindeki yol yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü ve yavaşlatılmış olarak sürdürülüyor.

DOĞU KARADENİZ'DE TÜNEL BAKIMLARI BAŞLADI (7 TEMMUZ'A KADAR)

Trabzon - Gümüşhane İl Sınırı - Torul - Gümüşhane Yolu: Yolun 15-48. kilometreleri arasında yer alan Kürtün (Uluköy), Budak, Kürtün Kavşağı, Torul ile T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Takvimi: Çalışmalar 7 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tünellerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.