Hafta Sonu Yola Çıkacaklar Dikkat: Karayolları Açıkladı, Ana Arterler Kapatıldı!

18 Eylül 2026 Cuma günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Anadolu Otoyolu Çamlıca Gişeleri - FSM aksı, İzmir-Aydın Otoyolu ve Mersin-Çeşmeli hattı başta olmak üzere ana güzergahlarda viyadük kiriş montajı, üst yapı çalışmaları, bant aktarımı ve yol çizgisi yenilemeleri nedeniyle tam yol kapatmaları, gece kısıtlamaları ve şerit daraltmaları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle İstanbul'da bu gece başlayacak viyadük montajı mesaisine, hafta sonu uygulanacak tam bağlantı yolu kapatmasına ve bölünmüş yollardaki çift yönlü aktarmalara karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, çalışma alanlarındaki yönlendirme levhalarına ve hız sınırlarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE VİYADÜK MONTAJI VE GECE KAPANMASI

O-2 Anadolu Otoyolu Kavşağı (Çamlıca Gişeleri - FSM Yönü): Bağlantı yolunda viyadük kirişlerinin montaj çalışmaları yürütülecektir. Çalışmalar 18.09.2026 – 21.09.2026 tarihleri arasında, her gün gece saat 00:00 ile 06:00 aralığında gerçekleştirilecektir.

18, 19 ve 21 Eylül tarihlerinde: Çamlıca Gişeleri - FSM Köprüsü yönü bağlantı yolunda sadece şerit daraltması uygulanacaktır.

20 Eylül Pazar günü (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece): O-2 Otoyolu Çamlıca Gişeleri - FSM Köprüsü yönü bağlantı yolu araç trafiğine tamamen kapatılacaktır. Sürücüler, İstanbul Finans Merkezi (İFM) önündeki kavşaktan dönüş yaparak FSM Köprüsü istikametine yönlendirilecektir.

EGE, AKDENİZ VE İÇ ANADOLU OTOYOLLARINDA ŞERİT DÜZENLEMELERİ

Mersin - Çeşmeli Otoyolu: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Yapım Çalışmaları kapsamında, O51 otoyolunun Çeşmeli-Mersin istikametinde yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmıştır. Trafik akışı, Mersin-Çeşmeli istikametinden birer şerit halinde çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

İzmir - Aydın Otoyolu (15-21. km): 16.09.2026 – 30.09.2026 tarihleri arasında her gün 08:00 - 17:00 saatlerinde Aydın istikametinde orta refüj temizliği yürütülmektedir. Bu saatlerde sol şerit trafiğe kapatılmakta, ulaşım sağ ve orta şerit üzerinden kontrollü verilmektedir.

Ankara - Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı Yolu): Üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmaktadır.

MARMARA, KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

İnegöl - Bozüyük Yolu (31-34. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Gerede - Kızılcahamam Yolu (18-19. km): Gerede-Kızılcahamam istikameti yapım çalışmaları sebebiyle araç trafiğine kapatılmış olup, trafik akışı Kızılcahamam-Gerede yönünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Yolu (17-20. km): Yapım çalışmaları sebebiyle Batman-Siirt istikametindeki bölünmüş yolun sağ platformu kapatılmıştır. Ulaşım sol platform üzerinden çift yönlü (gidiş-geliş) olarak devam etmektedir.

İyidere - Rize - Pazar Yolu (0-56. km): Güzergah genelinde süren yatay işaretleme (yol çizgisi) çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır.

Amasya - Turhal Yolu (0-3. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritlerden verilmektedir.

Ilgaz - Korgun - Çankırı Yolu (17-27. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdüğünden sürücülerin mıcır riskine ve takip mesafesine dikkat etmesi gerekmektedir.