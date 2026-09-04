Hafta Sonu Yola Çıkacaklar Dikkat! Otoyollarda Gece Kapanmaları Ve Servis Yolu Alarmı

4 Eylül 2026 Cuma günü yayımlanan güncel rapora göre; 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı, İzmir-Çeşme Otoyolu ve Ankara-Kırıkkale ana arterinde üstyapı yenileme, aydınlatma revizyonu, köprü inşası ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmaları nedeniyle şerit kapatmaları, servis yolu aktarmaları ve bölünmüş yol düzenlemeleri uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle hafta sonu trafiğe çıkacak sürücülerin hız sınırlarına uymalarını, çalışma sahalarındaki trafik işaret ve levhalarına harfiyen riayet etmelerini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

OTOYOLLAR VE KÖPRÜ GÜZERGAHLARINDA KRİTİK MESAİ

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu (O-6): Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Malkara-Çanakkale kesiminde (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) muhtelif mevkilerde bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. O-6/13 006 ile O-6/19 003 kesimleri arasındaki bu çalışmalar 30 Eylül 2026 tarihine kadar etaplar halinde devam edecektir.

İzmir - Çeşme Otoyolu (İzmir Çevre Otoyolu): Betonarme aydınlatma direklerinin değişimi ve aydınlatma revizyonu işi kapsamında, 6. Sanayi Kavşak kolları ile Limontepe Kavşak kolları arasında 30 Eylül 2026'ya kadar her gün gece 22:00 - 05:00 saatlerinde çalışma yapılmaktadır. Çalışma sırasında yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılmakta, trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanmaktadır.

İÇ ANADOLU VE BAŞKENT BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Ankara - Kırıkkale Yolu: Yolun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üstyapı (BSK) onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak verilmektedir.

Kırıkkale - Yozgat Yolu: Güzergahın 71 ile 73. kilometreleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşa çalışmaları sebebiyle ulaşım geçici servis yolundan sağlanmaktadır.

Aksaray - Nevşehir Yolu: Yolun 29 ile 31. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve servis yolundan aktarılmaktadır.

MARMARA, EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ GÜZERGAHLARI

Balıkesir - Dursunbey Yolu: Yolun 58 ile 64. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Adana - Osmaniye Yolu: 12 ile 13. kilometreler arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan ilerlemektedir.

Mecitözü - Amasya Yolu: Güzergahın 34 ile 36. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle

Amasya-Mecitözü yönü araç trafiğine kapatılmış olup, ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Malatya - Kayseri Yolu: Yolun 8 ile 11. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.

Antalya - Korkuteli Yolu (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu): 29 ile 36. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin güzergahtaki yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.