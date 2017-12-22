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Hafta sonuna dikkat! 22 Aralık Cuma İstanbul hava durumu

İstanbul'da hafta sonu şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gece 0 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık kuzey yönlü rüzgarlarla 0 ile -4 derece arasında hissedecek.

Hafta sonuna dikkat! 22 Aralık Cuma İstanbul hava durumu

İstanbul'da hafta sonu şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gece 0 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık kuzey yönlü rüzgarlarla 0 ile -4 derece arasında hissedecek.

Türkiye hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar yağacak. Meteorolojik modellere göre, İstanbul'da şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.




Sıcaklık gündüz 4 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar düşecek. Kar yağışının cumartesi gecesi ve pazar sabahı İstanbul’un yüksek kesimlerinde ince beyaz örtü oluşturma ihtimali var. İstanbullular kuzey yönlü rüzgarlar ile hafta sonu sıcaklığı 0 ile -4 derece arasında hissedecek.

AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor. Tahminlere göre, yağış genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak./Hürriyet

Etiketler; #sıcaklık istanbul #sağanak yağış #istanbul hava durumu
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