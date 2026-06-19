Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın
Yurt genelinde bir süredir etkili olan mevsim normallerindeki hava sıcaklıkları, yerini yerel ve şiddetli yağış dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun çok sayıda bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
MGM, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı pek çok şehir için acil kodlu uyarıda bulundu.
34 ŞEHİRDE METEOROLOJİK ALARM!
Hava tahmin raporundaki verilere göre, 20 Haziran Cumartesi günü tam 34 ilde gök gürültülü sağanak yağışların dikey kütleler halinde etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle iç hatlarda ve kıyı şeritlerinin yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tescillendi.
Gök Gürültülü Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 34 İlimizin Tam Listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritasına göre cumartesi günü alarm verilen şehirler bölge bölge şu şekilde sıralandı:
Ege Bölgesi: Muğla, Denizli,
Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta,
Burdur, Mersin,
Adana, Osmaniye
Marmara Bölgesi: Kocaeli, Sakarya (ve Gebze çevresi)
İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir, Konya,
Karaman,
Niğde,
Aksaray,
Nevşehir,
Kayseri,
Sivas
Karadeniz Bölgesi: Bolu,
Zonguldak, Karabük, Tokat,
Samsun,
Giresun,
Trabzon,
Rize,
Artvin
Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan,
Kars
Vatandaşlara Önemli Uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışlar doğası gereği kısa sürede ani ve yoğun yağış bırakabildiğinden;
dikkatsizlik sonucu yaşanabilecek ani sel, bodrum kat su baskınları, yerel dolu yağışları ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.