Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın

Yurt genelinde bir süredir etkili olan mevsim normallerindeki hava sıcaklıkları, yerini yerel ve şiddetli yağış dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun çok sayıda bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 1

 MGM, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı pek çok şehir için acil kodlu uyarıda bulundu.

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 2

34 ŞEHİRDE METEOROLOJİK ALARM!

Hava tahmin raporundaki verilere göre, 20 Haziran Cumartesi günü tam 34 ilde gök gürültülü sağanak yağışların dikey kütleler halinde etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle iç hatlarda ve kıyı şeritlerinin yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tescillendi.

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 3

Gök Gürültülü Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 34 İlimizin Tam Listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritasına göre cumartesi günü alarm verilen şehirler bölge bölge şu şekilde sıralandı:

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 4

Ege Bölgesi: Muğla, Denizli,

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 5

Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 6

Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 7

Burdur, Mersin, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 8

Adana, Osmaniye

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 9

Marmara Bölgesi: Kocaeli, Sakarya (ve Gebze çevresi)

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir, Konya, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 11

Karaman, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 12

Niğde, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 13

Aksaray,

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 14

Nevşehir, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 15

Kayseri, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 16

Sivas

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 17

Karadeniz Bölgesi: Bolu, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 18

Zonguldak, Karabük, Tokat, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 19

Samsun, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 20

Giresun,

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 21

Trabzon, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 22

Rize, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 23

Artvin

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 24

Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan, 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 25

Kars

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 26

Vatandaşlara Önemli Uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışlar doğası gereği kısa sürede ani ve yoğun yağış bırakabildiğinden; 

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Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi: Evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka bakın - Resim: 27

dikkatsizlik sonucu yaşanabilecek ani sel, bodrum kat su baskınları, yerel dolu yağışları ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.

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