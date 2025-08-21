Hakan Çakır cinayetinde aileye kan donduran tehditler: “Annesinin boğazını keseceğiz”

Baba Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisi ve diğer çocuklarının hedef alındığını ifade etti. Çakır, “Oğlumuzun katilleri adalet önünde hesap vermeden durmayacağız” dedi.

Gelen Tehdit Mesajlarından Bazıları:

"Oğlun öldü, mezarında bile rahat bırakmayacağız. Kızını sokağa çıkartmayacağız. Kafasını ezeceğiz. Evlat acısı çek hep. Geberik gideceksiniz."

"Oğlunu öldürdük, sıra sende ve ailende. Hepsini oğlunun yanına gömeceğiz. Kafasını kesip üzerine işeyeceğiz. Daha yeni başlıyoruz."

"Eğer şikayetçi olursanız önce oğlunuzun mezarını, sonra sizi... ağlayan annenin boğazını keseceğim."

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda ağabey Hakkı Can Çakır ve baba Şahin Çakır da yaralandı. Olayla ilgili Taha Z., Samet Z., Emir Z. (19), Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı.

Olaydan önce aynı grup, düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga etmişti. Görüntülerde Emir Z. ve Samet Z. önde yer alıyor; Samet Z.’nin pantolonundan kılıç çıkardığı görülüyordu.

Emir Z.’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve DHA’nın ulaştığı görüntülerde bir kişinin darp edildiği ve kulağının bıçakla kesildiği anlar yer aldı. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.