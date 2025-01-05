Hakemleri taşıyan araç devrildi: Müsabaka ileri tarihe alındı

Konya’da hakemleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından amatör futbol müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hakemleri taşıyan araç devrildi: Müsabaka ileri tarihe alındı
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Kaza, Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Konya Amatör Küme Süper Grup’ta bugün Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi’nde oynanması planlanan Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor karşılaşmasını yönetecek hakemler ve maç gözlemcisi, trafik kazası geçirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 KC 991 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi ve ters döndü. Araçta bulunan gözlemci F.D. ile hakemler M.B., S.E. ve S.Ç. kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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