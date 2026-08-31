Hakime "hedef sen olursun" tehdidi! Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

İzmir'de bir aile mahkemesi hakimine WhatsApp üzerinden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hakime "hedef sen olursun" tehdidi! Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine iletişim uygulaması WhatsApp üzerinden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin gönderdiği mesajlarda, hakimin ve aile bireylerinin kişisel bilgilerini paylaştığı ve "Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun" ifadelerini kullandığı belirlendi.

ANKARA VE İZMİR'DE OPERASYON

Soruşturma kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler K.U. ile R.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suç delili niteliği taşıyan çok sayıda materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından K.U. serbest bırakıldı. Ankara'daki adresinde gözaltına alınan diğer şüpheli R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise titizlikle sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DE VALİ VE BAŞSAVCIYI TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan, şüphelilerden K.U.'nun suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. K.U. hakkında, dönemin Aydın Valisi Yakup Canbolat ile yine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde de işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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