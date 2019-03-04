Hakkari'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Hakkari'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hakkari merkez: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)
Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)
Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)
Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)
Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Hakkari merkez: Metin Koparan
Çukurca: Abubekir Aksaç
Yüksekova: Peruz Çamlı
Şemdinli: Mirpenç Uysal
Derecik: Suat Yüksel
Halkların Demokratik Partisi
Hakkari merkez: Cihan Karaman
Çukurca: Abubekir Kanar
Yüksekova: Remziye Yaşar
Şemdinli: Sami Beşer
İYİ Parti
Hakkari merkez: Yaşar Yorulmaz
Çukurca: Turan Doğan
Yüksekova: Sabır Diri
Derecik: Efe Üstündağ
Saadet Partisi
Hakkari merkez: Rahmi Çiftçi
Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi
Derecik: Sümeyye Söğüt
Yüksekova: Yavuz Dalgıç
Çukurca: Mücahide Akılotu
Bağımsız Türkiye Partisi
Hakkari merkez: Mehmet Eşki
Şemdinli: Abdulgani Akdağ
Derecik: Fikret Elmacı
Yüksekova: Ökkaş Uygur
Demokratik Sol Parti
Hakkari: Nursel Kızılırmak
Türkiye Komünist Partisi
Hakkari merkez: Emel Karabulut
Bağımsız
Hakkari merkez: Metin Tekin
Derecik: Kasım Demir
Hakkari'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Hakkari'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.