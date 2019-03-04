Hakkari'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Hakkari'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Hakkari'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Hakkari merkez: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)

Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)

Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)

Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)

Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Hakkari merkez: Metin Koparan

Çukurca: Abubekir Aksaç

Yüksekova: Peruz Çamlı

Şemdinli: Mirpenç Uysal

Derecik: Suat Yüksel



Halkların Demokratik Partisi

Hakkari merkez: Cihan Karaman

Çukurca: Abubekir Kanar

Yüksekova: Remziye Yaşar

Şemdinli: Sami Beşer



İYİ Parti

Hakkari merkez: Yaşar Yorulmaz

Çukurca: Turan Doğan

Yüksekova: Sabır Diri

Derecik: Efe Üstündağ



Saadet Partisi

Hakkari merkez: Rahmi Çiftçi

Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi

Derecik: Sümeyye Söğüt

Yüksekova: Yavuz Dalgıç

Çukurca: Mücahide Akılotu



Bağımsız Türkiye Partisi

Hakkari merkez: Mehmet Eşki

Şemdinli: Abdulgani Akdağ

Derecik: Fikret Elmacı

Yüksekova: Ökkaş Uygur



Demokratik Sol Parti

Hakkari: Nursel Kızılırmak



Türkiye Komünist Partisi

Hakkari merkez: Emel Karabulut



Bağımsız

Hakkari merkez: Metin Tekin

Derecik: Kasım Demir