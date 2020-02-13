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Hakkari'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. 

YURT 13.02.2020, 00:31
Hakkari'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 13 Şubat perşembe günü ara verildiği belirtildi. 

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
#Hakkari
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