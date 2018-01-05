Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5 Ocak'ta ilimiz Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı, yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 980 gram eroin maddesi ve 230 adet morfin içerikli tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.
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