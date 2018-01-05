banner962
Cenk Tosun resmen Everton'da
Cenk Tosun resmen Everton'da
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri

Hakkari'de 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'de 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5 Ocak'ta ilimiz Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı, yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 980 gram eroin maddesi ve 230 adet morfin içerikli tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #terör örgütü #Hakkari
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Polonya'da Türk çocuğa saldırı
Sonraki Haber
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.