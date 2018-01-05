Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilacın ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ocak'ta ilimiz Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı, yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 980 gram eroin maddesi ve 230 adet morfin içerikli tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."