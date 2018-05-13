Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 2500 kişi, 15 Temmuz şehitleri anısına 5 kilometrelik parkuru koştu.

Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Yüksek Rakım Maratonu" düzenlendi.



"15 Temmuz Şehitleri Koşusu" ve "1919 kişi destanlara koşuyor" sloganlarıyla organize edilen etkinlik kapsamında, aralarında güvenlik güçleri, kurum amirleri, öğrenci, sporcu ve vatandaşların bulunduğu yaklaşık 2500 kişi, Yüksekova-Şemdinli karayolundaki polis kontrol noktası yakınında bir araya geldi.





Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yarışa katılanlarla bir süre sohbet ederek başarı diledi. "Halk" ve "Genç" kategorilerinde düzenlenen yarışta, startın verilmesi ile katılımcılar zaman zaman etkili olan yağmura rağmen 5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.



Hükümet Konağı yakınında kurulan varış noktasında son bulan yarışı, ilçe halkı da ilgiyle izledi. Maratonda "halk" kategorisinde ilk 5'e girenlere altın, "genç" kategorisinde ise ilk 10'a girenlere ise bisiklet verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaşıkçı, 1919 yılında ülkenin birçok noktasının işgal altında olduğunu, emperyalist güçlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma planlarının bir bir ortaya çıktığını anımsattı.

Ümitlerin tükendiği, "Her şey bitti" denilen bir zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığını vurgulayan Kaşıkçı, bununla başlayan ve 29 Ekim 1923'e kadar devam eden süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa edildiğini aktardı.



Gençlerin hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Kaşıkçı, şunları kaydetti:



"Bugün 1919 gencimiz ve bunun yanında halkımız, yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine doğru, şehitlerimiz, geleceğin büyük Türkiye'sinin inşası, aydınlık ve büyük Türkiye için koştu. Gençlerimiz devraldıkları Türkiye Cumhuriyeti devletini daha iyi noktaya getirmek için koştu. Yüksekova'da böyle bir maraton ilk kez düzenleniyor. Güzel bir havada, güzel bir ortamda atılan her adım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarınlarının aydınlığı için, büyük Türkiye için atıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim."





Dereceye girenlere ödülleri, Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından verildi.

