Hakkâri'de düzenlenen "Sağlıklı Bir Gelecek Spor ile Gelecek Projesi" kapsamında binlerce öğrenci çeşitli spor dallarıyla tanıştı. Kayak, futbol, basketbol, voleybol bunların başında geliyor

Çeşitli spor branşlarıyla tanıştılar. Hem eğlendiler, hem spor yaptılar.



Görüntüler Hakkâri'den...



Hakkâri Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ortak proje yürüttü. Binlerce öğrenciye çeşitli spor dallarıyla tanışma imkânı sağlandı.



Kayak, futbol, basketbol, voleybol, futsal, cimnastik, masa tenisi ve dart branşlarında kurs ve etkinlikler düzenlendi.



"Sağlıklı Bir Gelecek Spor ile Gelecek Projesi" yaklaşık 3 yıldır sürüyor. Kent merkezi, ilçe ve köy okullarındaki öğrenciler yoğun katlım gösteriyor.



Projeyle birlikte öğrencilerin sosyalleşmesi ve herhangi bir spor dalına yönelmesi hedefleniyor.



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