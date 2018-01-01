Hakkari'de bir araçta 167 kilogram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "29 Aralık 2017'de Hakkari-Van karayolu üzerinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta 'Colt' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 167 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
Hakkari-Van karayolu üzerinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta 167 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari'de bir araçta 167 kilogram eroin bulundu.
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